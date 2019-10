FCR Immobilien übernimmt eine Immobilie im Bundesland Sachsen-Anhalt. Dabei handelt es sich um einen „Nahversorger” mit einer vermietbaren Fläche von etwa 1.000 Quadratmetern. Die Fläche ist voll vermietet. „Langfristiger Ankermieter im Objekt in Aschersleben, eine Stadt mit rd. 30.000 Einwohnern am Nordostrand des Harzes, ist der zur REWE Group gehörende Lebensmitteldiscounter Penny”, so FCR Immobilien am Mittwoch.Zu ...