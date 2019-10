Das Trading-Event des Jahres

Seit der Gründung 2009 in Bern hat sich der Club zu einer der größten deutsch- sprachigen Tradingcommunities entwickelt. Mit über 1.200 aktiven Clubmitglieder stehen wir regelmäßig in Kontakt. Kein anderer `Tradingcoach` ist so transpartent wie wir und handelt börsentäglich vor laufender Kamera mit Clubmitgliedern und Gästen auf einem Echtgeldkonto.

Wir sagen Danke und möchten dich zu unserer gratis Jubiläumswebinarreihe vom 07. bis 18. Oktober einladen. Carlos Martins und das Team haben spannende Themen rund ums Trading vorbereitet und freuen sich darauf, dir diese an unterschiedlichen Tagen präsentieren zu dürfen. Zusätzlich werden bekannte Tradingexperten wie zum Beispiel Dr. Raimund Schriek, Nils Gajowiy, Andreas Müller alias `Bernecker1977` oder Brian Houston dabei sein.