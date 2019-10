US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig verändert. Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten den Markt zum Handelsauftakt nicht nennenswert bewegen. In der amerikanischen Privatwirtschaft wurden im September etwas weniger Stellen geschaffen als erwartet.

Im weiteren Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten mehr auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Nach starken Kursbewegungen am Vortag infolge unerwartet schwacher Stimmungsdaten aus der US-Industrie hat sich die Lage am amerikanischen Rentenmarkt vorerst wieder beruhigt.

Zweijährige Anleihen stiegen 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,52 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 2/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,47 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren verharrten auf 103 15/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,09 Prozent./jkr/bgf/jha/