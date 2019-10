Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Rezessionssignale für die deutsche Wirtschaft werden zahlreicher, die Auftragseingänge für Investitionsgüter in Europa gehen weiter zurück und damit schwindet auch das Vertrauen in die Industrie, so die Analysten der Weberbank.Und selbst in den wirtschaftlich starken USA sei die Stimmung unter den Einkaufmanagern im Produzierenden Gewerbe auf den niedrigsten Stand seit 2009 abgesunken. [ mehr