Bei der Aktie von Klöckner & Co. geht es weiterhin schwankungsfreudig zu. Aktuell verliert der Aktienkurs mehr als 3 Prozent an Wert auf 5,24 Euro. Liegen die Analysten von Kepler Cheuvreux richtig, müsste es für den Stahl-Titel noch weiter nach unten gehen. Die Experten haben in einer aktuellen Studie das Kursziel für die Klöckner-Aktie von 6 Euro auf 5 Euro gesenkt. Zudem wird aus der bisherigen Kaufempfehlung ein ...