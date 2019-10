Bei Wirecard wirft der Innovations- und Kapitalmarkttag am 8. Oktober in New York seine Schatten schon längst voraus. Das Unternehmen dürfte die 2025er-Prognose nach oben setzen, davon geht man an der Börse nach den jüngsten Ankündigungen aus dem Management fast schon sicher aus. Die derzeit noch offene Frage ist: Wie deutlich? Hierzu gibt es bisher natürlich noch keine Informationen und auch die Experten halten sich ...