Schnabl: Wenn die Zentralbank den Zins unter den natürlichen Zins setzt, kommt es zu einem nicht nachhaltigen Überinvestitionsboom bzw. spekulativen Aufschwung. Dann erhöht die Zentralbank die Zinsen und macht dadurch dem Aufschwung ein Ende. Während dann der natürliche Zins durch den Abbruch von Investitionsprojekten fällt, hält die Zentralbank den Zins zu hoch und verschärft dadurch den Abschwung. Die Geldpolitiker begehen die Fehler asymmetrisch: Sie halten im Boom zwar die Zinsen zu niedrig, aber in der Krise senken sie die Zinsen immer sehr viel schneller und dezidierter ab. Wenn die Zentralbank jetzt den Zins gegen null senkt, wird ein klares Signal an die Wirtschaftssubjekte gegeben, Investitionsprojekte mit sehr geringer Rendite auf den Weg zu bringen. Wir haben einen Scheinaufschwung erlebt.

Polleit: Die österreichische Konjunkturtheorie ist ja im Kern eine Krisentheorie. Es geht darum zu erklären, warum diese Boom/Bust-Zyklen auftreten. Der Kern des Problems ist das ungedeckte Fiatgeldsystem, in dem die Zentralbanken das Geldproduktionsmonopol halten und Geld in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken per Kredit in Umlauf bringen. Die ökonomische Wirkung dieses Systems ist mit Geldfälscherei gleichzusetzen. Strukturen werden mit diesem Geld erhalten, die sich im freien Marktprozess nicht halten könnten. Diesen Strukturen fehlt die Leistungs- und Innovationskraft, die eine wachsende Volkswirtschaft braucht. Es kommt zur Zombifizierung. Hinzu kommt das Bankensystem im Euroraum, ein wahres Monstrum. Auch dort findet keine Marktbereinigung statt. Die Medizin, die da verabreicht wird, ist genau die gleiche Medizin, die die Krise hervorgebracht hat. Das Geldschöpfen aus dem Nichts ist ursächlich für diese Verwerfungen.