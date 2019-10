Anzeige

Nachdem der Kurs der Steinhoff-Aktie in den letzten Monaten reichlich uninspiriert unterhalb der 50-Tagelinie seitwärts gelaufen ist, meldeten sich die Bullen am Mittwoch mit einem kleinen Achtungszeichen wieder zu Wort. Der Kurs stieg im Vormittagshandel von 0,063 auf 0,068 Euro an und näherte sich damit der 50-Tagelinie bei 0,070 Euro wieder an.

Zusammen mit dem leichten Anstieg der beiden Vortage, ... Weiterlesen