MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Mit starken Kurseinbußen sind Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. International herrschte ebenfalls eine sehr schlechte Börsenstimmung vor, an den europäischen Leitbörsen ging es teilweise noch deutlicher nach unten. Zunehmende Rezessionssorgen sowie eine drohende Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und der Europäischen Union ließen die Anleger aus Aktien in sicherere Anlagen flüchten.

Der Budapester Leitindex Bux verlor 1,73 Prozent auf 39 416,77 Punkte. In den vergangenen sechs Handelstagen konnte der ungarische Leitindex nur einmal zulegen. Unter den Index-Schwergewichten fielen Mol (minus 2,44 Prozent) und Gedeon Richter (minus 2,24 Prozent) besonders stark.OTP Bank verloren 1,35 Prozent. Vergleichsweise glimpflich endete der Handelstag für die Aktien von MTelekom : Mit einem Abschlag von 0,68 Prozent hielten sie sich immerhin besser als der Gesamtmarkt.