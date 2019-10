Anzeige

Die Nvidia-Aktie konnte sich in der vergangenen Woche auf Höhe der 50-Tagelinie stabilisieren und einen Anstieg einleiten. Er begann am Montag zunächst nur zögerlich, intensivierte sich am Dienstag jedoch, sodass die Aktie im Hoch bis auf 181,00 US-Dollar ansteigen konnte.

Damit hatten sich die Bullen eigentlich in eine gute Ausgangsposition geschoben, um auch das Hoch vom 12. September bei 188,40