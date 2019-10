Peter Dörrie, ein freier Journalist, der in Burkina Faso lebt, stellt eine wichtige Frage: „Droht dieses Gebiet Europas Vietnam zu werden?“, heißt es in seinem Artikel vom 14. August 2019 für Perspective Daily. Deutschland, Frankreich und der Rest der EU scheinen zwar ernsthaft gewillt, die Lage in fünf Ländern der Sahel-Region unter Kontrolle zu bringen.

Der Beitrag Afrika muss mehr Verantwortung für seine Sicherheit übernehmen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Volker Seitz.