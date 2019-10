Auch heute wirken die durch den gestrigen miserablen ISM-Index geschürten Rezessionssorgen nach - die US-Inidzes stark unter Druck, der Dax verliert heute 2,5%, der englische Leitindex FTSE 100 sogar mit dem stärksten Verlust seit Anfang 2016. Nur viermal seit dem Jahr 1928 gab es an der Wall Street an den beiden ersten Handelstagen des Oktobers so starke Verluste wie an den beiden bisherigen Handelstagen dieses Monats. Nun kommt es auf drei Dinge an: auf den morgigen ISM Dienstleistungsindex mit der bangen Frage, ob die Schwäche in der US-Industrie auch auf den Konsum übergreift, sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag nach den heute eher schwachen ADP Arbeitsmarktdaten. Vor allem aber wird der Besuch von Liu He in Washington extrem wichtig: die Märkte wollen nach so vielen letztlich vergeblichen Hoffnungsrallys endlich positive Ergebnisse sehen im Handelsstreit ..

