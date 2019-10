NEW YORK (dpa-AFX) - Zunehmende Konjunkturängste haben den Anlegern an der Wall Street am Mittwoch gründlich die Kauflaune verdorben. Alarmierende Signale aus der US-Industrie, wo die Stimmung so schlecht ist wie seit der Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr, beunruhigten die Investoren.

Der Dow Jones Industrial fiel zeitweise unter die vielbeachtete Marke von 26 000 Punkten und notierte zuletzt 2,03 Prozent tiefer bei 26 034,12 Punkten. Noch am Vortag war der Leitindex über 27 000 Zähler gestiegen, hatte letztlich aber rund 1,3 Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch 1,97 Prozent auf 2882,24 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,94 Prozent auf 7535,40 Zähler nach unten.