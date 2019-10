Anzeige

Der Bayer-Konzern will in den kommenden Jahren kräftig investieren. Allein in die deutschen Standorte sollen bis 2022 etwa 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro investiert werden. An der Börse verpuffte die Ankündigung am Mittwoch weitgehend. Die Anleger lecken noch immer ihre Wunden vom Vortag und die Sorge über zu hohe Kosten im Rahmen eines möglichen Glyphosatvergleichs in den USA belasten die ... Weiterlesen