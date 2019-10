S&P500 – Nachdem der S&P500 unter 2942 Punkte abdreht befindet sich dieser im freien Fall und unterschreitet auch die seit Dezember letzten Jahres laufende Aufwärtstrendlinie. Wir bleiben hier Short im Markt investiert und sehen diesen im nächsten schritt den Bereich von 2858 Punkten anlaufen, bevor es hier zu einer Gegenbewegung kommt. Solange diese rein korrektiv ausfällt, werden wir diese dazu nutzen, um auf der Shortseite nachzuladen.

Unter 2858 Punkten ebnet sich der Weg in Richtung 2650 Punkte. Wie genau sich die Reise in Richtung Süden gestallten wird, besprechen wir im Morgigen Update Wir werden zeitnah die Möglichkeit für einen weiteren Einstieg nutzen und die genauen Daten dafür in einer Kurznachricht per E-Mail verschicken. Wenn Sie diese erhalten wollen, einfach anmelden.