Ohne eine gut ausgebaute Infrastruktur würden unsere Wirtschaft und unser Zusammenleben nicht funktionieren. Unternehmen, die dafür die Grundlagen liefern, sind an der Börse gefragt. Markus Wessel, Gastautor der wallstreet:online-Partnerredaktion Smart Investor, hat sich ausgewählte, tragende Titel genauer angesehen:

Hanseatische Zuverlässigkeit

Die Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) spürt den Pulsschlag der Weltwirtschaft so unmittelbar wie nur wenige andere Firmen. Die Containerterminals am Hauptsitz Hamburg sowie an den Häfen Odessa und im estnischen Tallinn sind Teil einer weltweiten Logistikkette, über die vor allem aus Asien die Warenströme nach Europa und Nordamerika gelangen. Insofern haben die globalen Handelskonflikte auf das Geschäft der HHLA einen nicht unerheblichen Einfluss. Umso bemerkenswerter erscheint der robuste Start in das laufende Geschäftsjahr mit einem deutlichen Anstieg bei Umsatz (+10%) und Ergebnis (+25%). Dieser ist hauptsächlich auf die Zuwächse im Auslandsgeschäft und auf die Tochter Metrans zurückzuführen. Letztere sorgt in der Intermodalsparte für den Weitertransport der in den HHLA-Häfen umgeschlagenen Container. Seinen positiven Ausblick hat der Konzern mit Vorlage der Halbjahresbilanz bestätigen: deutliche Steigerung des EBIT und ein Umsatzplus. Wie viele Infrastrukturtitel lockt die Aktie der Hanseaten mit einer attraktiven Dividendenrendite (3,6%) und steigenden Ausschüttungen.

Planen, Bauen, Fahren, Abheben

Bevor Straßen, Schienen, Brücken, Häfen, Tunnel, Flughäfen oder auch Energienetze genutzt werden können, müssen diese erst einmal gebaut werden. Damit kennt sich der Essener Konzern HOCHTIEF bestens aus. Tochter Flatiron, Nordamerika, und der Teilkonzern CIMIC, Australien, sind auf diese oftmals komplexen Bauvorhaben spezialisiert. Nach der Fertigstellung der Verkehrs- und Energieinfrastruktur übernimmt Hochtief häufig auch deren Betrieb und Wartung. Zusammen mit den Einnahmen aus der Immobilienbewirtschaftung sorgt dieser Umsatzmix für eine Glättung des ansonsten eher volatilen Baugeschäfts. Gemeinsam mit dem italienischen Infrastrukturbetreiber Atlantia und dem eigenen spanischen Mehrheitsaktionär, ACS, übernahm man 2018 den spanischen Mautbetreiber Abertis, der weltweit über 8.600 Kilometer mautpflichtige Straßen verwaltet. Zuletzt stellte der Hochtief-Vorstand auf der Basis gut gefüllter Auftragsbücher für 2019 einen Gewinnanstieg auf 640 Mio. bis 680 Mio. EUR (Vj.: 541 Mio. EUR) in Aussicht.