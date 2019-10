Krypto-Jahresendrally bleibt weiterhin möglich…

Letzte Woche musste ich an dieser Stelle über ein kleines Blutbad an den Krypto-Märkten berichten. Ein Blutbad, das für die regelmäßigen Leserinnen und Leser meiner Ausführungen jedoch gar nicht sooo überraschend kam. Denn zwar schrieb ich schon vor einiger Zeit, dass ich in diesem Jahr durchaus mit einer Jahresendrally bei den Kryptowährungen rechne. Ich schrieb aber genauso, dass es zuvor eben nochmals eines Ausverkaufs bedürfe.

Den Ausverkauf („Sell Off“) haben wir nun gesehen und in der Tat versuchen sich die Krypto-Märkte nun, auf dem deutlich niedrigeren Kursniveau zu stabilisieren. Allerdings kann noch keine endgültige Entwarnung gegeben werden, denn Bullen und Bären liefern sich nach wie vor einen heftigen Kampf. Negativ ist, dass die Bullen sich in diesem Fight bisher noch nicht richtig durchsetzen und den Krypto-Markt wieder deutlicher nach oben führen konnten.

Aber man muss auch noch nicht zu schwarz malen. Denn immerhin ist es den Bullen zuletzt gelungen den ... Weiterlesen