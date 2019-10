iRobot - geht die Abverkaufs-Party jetzt erst richtig los?

Short-Strategie - EMA 20 Pullback

Symbol: IRBT ISIN: US4627261005

Rückblick: iRobot ist ein US-amerikanisches Technologie-Unternehmen, das Roboter herstellt. Die bekanntesten Serviceroboter von iRobot sind der Staubsaugerroboter Roomba und der Bodenreinigungsroboter Scooba. Die Aktie von befindet sich im Abwärtstrend. Der Aktienkurs des Roboter-Konzerns notiert unter den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und EMA 20. Pullback`s in Richtung des EMA 20 waren in der Vergangenheit gute Short-Gelegenheiten in der Aktie des Robotik-Konzerns.