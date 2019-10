Der heißeste Zock der Woche

Erinnern Sie sich an unser Video zum DAX, aufgenommen am Sonntag vor einer Wochen? Kaum jemand interessiert die Meldung von Goldman zu einem möglichen Aktienrückgang im Oktober, wir hatten es noch freitags abends am 18.9 brühwarm serviert. Und ganz klar zu Puts geraten. Tägliche Videos und Analysen erhalten Sie in unserem Exklusivbereich - hier zu abonnieren. (Am 30.9 empfahlen wir im Video exklusiv unseren Abonnenten im Turbo-Brief die WKN ST86JP als “Absicherungsbombe” – schauen Sie mal drauf… ) Plus 100% im Inline-Schein stehen binnen 30h zu Buche. Nicht weniger als der Zock der Woche aus unserer Sicht…