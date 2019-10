Nordex mit frischem Wind in den Segeln - kommt jetzt der nächste 30 % Anstieg?

Potentieller Einstieg aus der Korrektur nach Rücklauf bis zum EMA 20!

Symbol: NDX1 ISIN: DE000A0D6554

Rückblick: Der Windkraftanlagenbauer aus Rostock hat sich auf das Fertigen, Errichten und Warten von Windkraftanlagen auf dem Land spezialisiert und baut vornehmlich Schwachwindanlagen für Standorte mit niedrigen Windgeschwindigkeiten. Mit Tochterniederlassungen in 19 Staaten und über 5.600 Mitarbeitern erlöste der Konzern 2018 Umsätze von 2,4 Mrd. EUR. Charttechnisch hat die Aktie einen turbulenten Sommer hinter sich: Seit Juli verlor der Anteilsschein in der Spitze mehr als 40 %, konnte sich aber an der langfristigen Aufwärtstrendlinie fangen und seither die relevanten EMAs 20 und 50 auf Tagesbasis zurückerobern. Die kurzfristige Abwärtstrendlinie konnte inzwischen ebenfalls wieder gebrochen werden und die Aktie hat einen neuen, wenn auch untergeordneten, Aufwärtstrend etabliert. Die aktuelle Korrektur führte den Wert erneut zurück an die gleitenden Durschnitte.