BAT oder Münchener Rück? Auf diese Dividendenperle würde ich jetzt setzen!

Auch als Einkommensinvestor muss man bei der Auswahl der jeweiligen Dividendenperlen viele Entscheidungen treffen. Auf welchen Ausschütter mit welcher Dividendenrendite soll ich setzen? Wo bewerte ich das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell am höchsten? Und, natürlich für viele am wichtigsten: Wo werden auch in den kommenden Jahrzehnten noch immer die stabilsten, verlässlichsten und am stärksten wachsenden Ausschütter lauern?

British American Tobacco: Nur für Mutige?

Der britische Zigarettenhersteller British American Tobacco, kurz BAT, bringt hierbei zunächst eine ganze Palette an durchaus attraktiven Merkmalen mit. Bei einer derzeitigen vierteljährlichen Ausschüttung in Höhe von 50,75 Pence und einem Kursniveau von 30,21 Pfund Sterling winkt hier eine überaus attraktive Dividendenrendite von 6,71 % pro Jahr, die zudem auch sehr nachhaltig zu sein scheint.

British American Tobacco erhöht so einerseits inzwischen seit 18 Jahren in Folge stets die eigene Ausschüttung, was nicht bloß sonderlich verlässlich, sondern auch verlässlich wachsend ist. Sondern dieser Ausschüttungssumme in Höhe von insgesamt 2,03 Pfund Sterling steht gegenwärtig auch ein 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,64 Pfund Sterling gegenüber. Dadurch beläuft sich hier das Ausschüttungsverhältnis auf knapp 77 %, was noch immer recht nachhaltig ist.

In den vergangenen Jahren verzeichnete BAT hierbei zudem auch ein verlässliches operatives Wachstum. Alleine in den vergangenen fünf Jahren stieg der Gewinn je Aktie von 2,05 Pfund Sterling auf den aktuellen Gewinn von 2,64 Pfund Sterling, was immerhin einem Zuwachs von 28,7 % innerhalb dieses Zeitraums entspricht. Objektiv scheint hier eigentlich vieles in Ordnung zu sein.

Der Grund, weshalb die Dividendenrendite jedoch vergleichsweise hoch ist, hängt mit einer gewissen Skepsis gegenüber der Zigarettenbranche zusammen. Viele Staaten gehen immer weiter gegen die Branche vor, zuletzt nicht bloß mit Preiserhöhungen, sondern teilweise sogar mit möglichen Verboten und Einschränkungen in der alltäglichen Nutzung. Nichtsdestoweniger haben diese Restriktionen hier noch zu keinerlei Einbußen im operativen Verlauf – bis jetzt – geführt, was hier durchaus einige Dividendenchancen offenbaren könnte.