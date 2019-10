Infineon bleibt auf Wachstumskurs

Werbung. Die Halbleiterbranche muss sich derzeit in einem schwachen Marktumfeld behaupten. Infineon bleibt jedoch offensiv und setzt seine Wachstumsstrategie fort. In den USA wollen die Neubiberger dazu für rund neun Mrd. Euro den Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen. Wenn dies gelingt, wäre es die größte Übernahme der Firmengeschichte. Ende August gab es mit der Zustimmung der Cypress-Aktionäre einen Teilerfolg. Allerdings fehlt noch das grüne Licht seitens der Wettbewerbsbehörden. Diesbezüglich hat Infineon beim gescheiterten Übernahmeversuch von Wolfspeed schlechte Erfahrungen gemacht. Für den Cypress-Deal erwartet das Management jedoch einen erfolgreichen Abschluss bis Anfang 2020. Zur Teilfinanzierung der Übernahme hat Infineon bereits eine Kapitalerhöhung durchgeführt.

Auf der aktuellen Geschäftsentwicklung lasten insbesondere die derzeitige Flaute in der Automobilindustrie und das verlangsamte Wachstum in China. Als im Frühjahr absehbar wurde, dass die Autohersteller als wichtigste Abnehmer voraussichtlich weniger Chips nachfragen würden, hat das Infineon-Management sogar gleich zweimal die Jahresprognose gesenkt. Dennoch genießt der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss weiterhin das Vertrauen des Aufsichtsrats und durfte sich kürzlich über eine Vertragsverlängerung bis Ende 2022 freuen. Der 63-jährige Manager hatte Infineon in den vergangenen Jahren konsequent auf Wachstum getrimmt und soll seinen Kurs zunächst fortsetzen.

Währenddessen zieht Infineon zum September-Ultimo bereits Bilanz für das gesamte Geschäftsjahr 2018/19. Laut Analysten hat sich der Konzern in der vorherrschenden Marktschwäche wacker geschlagen. Der jüngste Quartalsbericht für den Zeitraum April bis Juni weist gegenüber den vorhergehenden drei Monaten einen zweiprozentigen Umsatzzuwachs auf 2,02 Mrd. Euro aus und erfüllte damit die Analystenerwartungen. Sogar im wichtigen Geschäft mit der Autoindustrie nahmen die Erlöse dank der Nachfrage nach elektrischen Antrieben und Fahrerassistenzsystemen sowie dank des festeren US-Dollars um ein Prozent auf 888 Mio. Euro zu. Das Betriebsergebnis war jedoch leicht rückläufig. Von Quartal zu Quartal ging es hier um fünf Prozent auf 317 Mio. Euro bergab, sodass die operative Marge um einen Prozentpunkt auf 15,7 Prozent schrumpfte.