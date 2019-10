Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,15 Prozent auf 174,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,57 Prozent. In Europa erhielten die Staatsanleihen generell Zulauf.

Am Markt wurde die rege Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren mit der schlechten Börsenstimmung begründet. Die meisten asiatischen Aktienmärkte gaben den zweiten Tag in Folge nach. Am Mittwoch waren die globalen Börsen stark durch neuerliche Konjunkturängste belastet worden. Auslöser sind neben den zahlreichen politischen Krisenherden schwache amerikanische Konjunkturdaten gewesen.

Am Donnerstag stehen in der Eurozone zahlreiche Wirtschaftsdaten an. Einen besonderen Blick dürften Anleger auf die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister werfen. Die Industrie befindet sich faktisch weltweit im Abwärtssog, der Servicesektor hält sich bisher relativ stabil. Sollten die Dienstleister ebenfalls Schwäche zeigen, dürfte dies deutliche Folgen für die Konjunkturentwicklung haben./bgf/jha/