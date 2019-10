Musterdepot SIW 40/2019 am 02.10.2019

Wie ein Fels in der Brandung und auch in unserem Musterdepot steht Berkshire Hathaway* (akt. Kurs 186,12 EUR, WKN A0YJQ2) da. Dies hat in den letzten Monaten auch der US-Hedgefonds-Superstar Bill Ackmann erkannt und eine etwa 700 Mio. EUR große Position (rund 11% seines Portfolios) in der Aktien der Holdinggesellschaft von Warren Buffett erworben. Laut Ackman notiere die Aktie aktuell mit einem im historischen Vergleich riesigen Abstand zum inneren Wert, gleichzeitig würden sich bei vielen …