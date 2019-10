„Wie radikal werden die Klimaaktivisten?“ „Wie radikal ist der Klimaprotest?“ „Linksradikale und Extremisten werben um die Klimajugend – Wird der Klima-Kampf jetzt militant?“ In den letzten Tagen mehrten sich Schlagzeilen wie diese in den Tageszeitungen und Internetjournalen. Es dürften bald noch mehr werden. Am 26. September um 9:49 Uhr erreichte uns Abgeordnete eine E-Mail. Absender:

Der Beitrag Mail von Extinction Rebellion erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Peter Willsch.