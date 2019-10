Cartier Resources will 3 Mio. Dollar in die Exploration stecken

Cartier Resources will seine Explorationsaktivitäten forcieren. Das Unternehmen kündigte an, knapp 3 Mio. Dollar hierfür aufzuwenden. Das Geld dürfte vorwiegend in die Weiterentwicklung des Chimo Mine-Projekts fließen.

Cartier Resources (0,18 CAD | 0,12 Euro; CA1467721082) entwickelt die historische Goldmine Chimo in Quebec. Einst wurden hier 379.012 Unzen Gold gefördert, bevor das Bergwerk Ende der 1990er aufgrund des niedrigen Goldpreises geschlossen wurde. Cartier ist hier bereits seit dem Jahr 2013 aktiv und hat seit Mitte 2017 genau 109 Diamant-Bohrlöcher (49.251 Meter) niedergebracht. Die Analysten von EBL Consultants schätzen, dass hier noch 750.000 bis 1 Mio. Unzen Gold liegen könnten (mehr hier). Aktuell arbeitet Cartier an einer Ressourcenschätzung, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Exploration wird ausgeweitet

Jetzt aber schon zieht das Management das Tempo an. Obwohl man rund 5,5 Mio. Dollar in der Kasse hat und schuldenfrei ist, kündigte man eine Privatplatzierung im Volumen von 3 Mio. kanadischen Dollar an. Mit dem Geld soll die Exploration der Projekte vorangetrieben werden, wobei Chimo im Fokus stehen dürfte. Konkret werden in Zusammenarbeit mit Desjardins Securities Inc. 11.428.571 sogenannte Flow-Through Aktien zum Preis von 0,21 CAD angeboten. Flow-Through Aktien sind eine Besonderheit des kanadischen Steuerrechts. Sie können beim Fiskus geltend gemacht werden, wenn der Emittent die erhaltenen Barmittel in die Exploration investiert. Daneben gibt es in der Provinz Quebec die Besonderheit der „Tranche B Flow-Through Shares“. Sie genießen zusätzliche steuerliche Vorteile für gemeinnützige Organisationen. Hiervon will Cartier 1.940.667 Stücke zum Preis von 0,28 CAD ausgeben. Zusammen soll die Kapitalmaßnahme 2.943.387 CAD in die Kasse spülen. Bei sehr großem Interesse von Seiten der Anleger kann Dejardins die Aktienzahl um 15 Prozent aufstocken.

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,18 CAD | 0,12 Euro

Anzahl Stücke: 177.1 Mio.

Optionen & Warrant: 14.1 Mio. | 3,3 Mio.

Voll verwässert: 194,4 Mio.

Marktkapitalisierung: 35 Mio. CAD (voll verwässert)

Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (17%); JP Morgan UK (8,3%), Quebec Institutions (13%), Management (3%)

Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.