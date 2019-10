Deutsche Anleihen mit deutlichen Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,33 Prozent auf 174,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,59 Prozent. Innerhalb und außerhalb Europas erhielten Staatsanleihen Zulauf.

Am Markt wurden die fallenden Renditen vor allem mit nahezu durchweg schwachen Konjunkturdaten begründet. Sowohl in Europa als auch in den USA greift die Industrieschwäche offenbar auf den bisher stabilisierenden Dienstleistungssektor über. Das zeigen neue Einkaufsmanagerumfragen. In den USA war der ISM-Indikator für die Dienstleister auf ein Dreijahrestief gefallen. In Großbritannien war der Markit-Indikator unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gesunken. Im Euroraum hatte sich die Servicestimmung ebenfalls weiter eingetrübt.

"Die Krise scheint jetzt auch immer stärker auf den Servicesektor überzuspringen", kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Das lässt Befürchtungen lauter werden, dass mit der Binnennachfrage der letzte Stützpfeiler der Konjunktur wegbrechen könnte. Der Einkaufsmanagerindizes gelten als zuverlässige Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung./bgf/he