WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag erneut tiefer geschlossen. Der ATX fiel um 0,64 Prozent auf 2905,75 Punkte. Für eine Fortsetzung des Abwärtsschubes wurden erneut enttäuschende US-Konjunkturnachrichten verantwortlich gemacht. Durch diese stiegen die Sorgen von einer Abschwächung der weltgrößten Volkswirtschaft weiter an. Der ATX verbuchte damit seinen vierten Verlusttag in Folge und steht vor einer tiefroten Wochenbilanz.

Ans untere Ende der Kursliste rutschten in Wien die Aktien vom Flughafen Wien (minus 2,8 Prozent), Palfinger (minus 2,5 Prozent) und Verbund (minus 1,9 Prozent). Die Titel von Voestalpine , Raiffeisen Bank International (RBI) und S Immo büßten ebenfalls knapp zwei Prozent ein.