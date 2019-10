ZÜRICH (dpa-AFX) - Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag mit marginalen Gewinnen geschlossen. Nach zwei schwachen Tagen hat sich der SMI damit auf tieferem Niveau stabilisiert. Geprägt war die Stimmung weiterhin von Konjunktursorgen, was sich in einer gewissen Zurückhaltung der Investoren manifestierte. So wechselte der Leitindex im Tagesverlauf mehrmals die Vorzeichen. Am Nachmittag kam mit der Publikation von US-Daten eine höhere Volatilität auf. Insbesondere der schwache Index zum Einkaufsverhalten im Dienstleistungsgewerbe ließ den SMI vorübergehend deutlich absacken. "Jetzt kommt auch das Dienstleistungsgewerbe unter die Räder", lautete ein erster Kommentar, der den Rückgang des ISM-Einkaufsmanagerindex als "beachtlich" bezeichnete.

Besorgniserregend sei zudem der Umstand, dass sich auch die Beschäftigungssituation außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes eintrübe, was wiederum für den am Freitag erscheinenden offiziellen Arbeitsmarktbericht nichts Gutes erahnen lasse. Mit den steigenden Konjunktursorgen setzte sich aber gleichzeitig die Erkenntnis durch, dass damit die amerikanische Notenbank wohl bald zu einer weiteren Zinssenkung gezwungen werde, was die schweizerischen Aktien letztlich wieder in den Gewinnbereich vorstoßen liess.