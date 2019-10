Trotz Rückenwind aus der Politik für die Elektromobilität und diverser Skandale der alteingesessenen Automobilhersteller bleibt Tesla ein Short-Kandidat.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Rund 16 Prozent Minus in einem halben Jahr zeigen, dass der Motor deutlich stottert. Heute startete die Aktie mit einem Gap nach unten in den Tag.

Chart vom 03.102019 Kurs: 232,33 USD Meine Expertenmeinung zu TSLA Meinung:Tesla liefert Short Setups am laufenden Band und war in dieser Hinsicht bereits am 12. August und am 19. August Gegenstand der Analyse ratgeberGELD. Wenn Elon Musk es nicht schafft, mit originellen Tweets die Aktie zu pushen, herrscht Flaute. Trotz Rückenwind aus der Politik für die Elektromobilität und diverser Skandale der alteingesessenen Automobilhersteller bleibt Tesla ein Short-Kandidat.

Die Setups der heutigen Daytrades:

1. Daytrade

SHORT DAYTRADE $TSLA 232.20 15:34

CLOSE DAYTRADE $TSLA 229.25 15:40

Dieser Trade lief optimal und brachte innherhalb von 6 Minuten einen Gewinn von 3,95 USD je Aktie.

2. Daytrade

SHORT DAYTRADE $TSLA 227.40 16:37

CLOSE DAYTRADE $TSLA 228.04 gestoppt 17:12

Dieser Trade brachte einen Verlust von 0,34 USD je Aktie. Er wurde noch vor dem ursprünglich geplanten Stopp glattgestellt um die Gewinne des ersten Trades nicht zu gefährden. Dies war bei Betrachtung des späteren Kursverlaufs auch richtig, denn Tesla zog im Lauf des Abends noch weiter an.

Wir lernen daraus zweierlei:

1) Es geht auch einmal ein Trade schief.

2) Wichtig ist es, einen Stopp Loss zu setzen, damit der Trade nicht aus dem Ruder läuft.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/immer-wieder-tesla-immer-wieder-tesla-heute-kam-die-einladung-per-gap/

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TSLA.