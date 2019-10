DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Für den Dax zeichnet sich zum Wochenschluss vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 11 976 Punkte und damit 0,43 Prozent im Plus. Unterstützung kommt dabei von der Wall Street, wo sich der US-Leitindex Dow Jones am Vortag - an dem in Frankfurt nicht gehandelt wurde - nach anfangs deutlicheren Verlusten berappelt hatte. Für den Dax ging es in den ersten beiden Oktober-Handelstagen im Sog von Konjunktursorgen bereits um rund vier Prozent abwärts. Am Donnerstag zeigte sich in den Vereinigten Staaten zudem, dass die Industrieschwäche zunehmend auf die Dienstleister übergreift. Investoren setzen nun wieder stärker darauf, dass die US-Notenbank Fed der Wirtschaft mit weiteren Zinssenkungen unter die Arme greift. Zum Wochenschluss richten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht und ob die zunehmend trüben Konjunkturaussichten bereits Spuren am Jobmarkt hinterlassen haben.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Aktienmärkte haben ihre steile Talfahrt der vergangenen beiden Handelstage am Donnerstag beendet und Gewinne verbucht. Im frühen Handel hatten erneut schwache Konjunkturdaten nochmals für erhebliche Belastung gesorgt. Im weiteren Verlauf setzte sich Händlern zufolge aber die Einschätzung durch, dass damit auch die Chancen auf eine baldige US-Zinssenkung stiegen. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung bereits auf der nächsten US-Notenbanksitzung Ende Oktober liegt Experten zufolge nun schon bei 90 Prozent. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 26 201,04 Punkten, nachdem er zum Börsenstart noch um mehr als 1 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende August abgerutscht war. Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 0,80 Prozent auf 2910,63 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,16 Prozent auf 7638,40 Zähler aufwärts.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT IM PLUS , HANG SENG IM MINUS - In Asien haben sich Aktienmärkte nach dem Rückschlag am Donnerstag größtenteils etwas stabilisiert. Der japanische Leitindex Nikkei-225 legte leicht zu. Auf Wochensicht steuert der japanische Aktienmarkt aber auf ein Minus von mehr als zwei Prozent zu. In Hongkong ging es am Freitag dagegen wieder bergab, nachdem sich der Aktienmarkt noch am Donnerstag etwas von den Verlusten an den Vortagen erholt hatte. In China selbst pausiert der Handel wegen des 70. Gründungstags des Staats weiter.

^

DAX 11.925,25 -2,76%

XDAX 11.911,97 -2,65%

EuroSTOXX 50 3.417,37 0,12%

Stoxx50 3.122,33 0,12%



DJIA 26.201,04 0,47%

S&P 500 2.910,63 0,80%

NASDAQ 100 7.638,40 1,16%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 174,55 0,02%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0973 0,07%

USD/Yen 106,80 -0,10%

Euro/Yen 117,19 -0,03%

°



ROHÖL:



^

Brent 58,02 0,31 USD

WTI 52,77 0,32 USD

°



/zb