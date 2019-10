Nach dem Kursrutsch der Wirecard-Aktie vom Freitag liegen heute viele Blicke auf dem DAX-notierten Fintech-Unternehmen, das in der kommenden Woche seinen Kapitalmarkttag in New York abhalten wird. Vorher gibt es aber Wirecard-News aus dem operativen Geschäft: Am Freitagmorgen kündigt die Gesellschaft eine Osteuropa-Kooperation an. Partner sind die Libra Internet Bank und Rakuten. Gemeinsam wolle man einen neuen ...