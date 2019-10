MTU Aero Engines AG ist ein erfolgreicher Hersteller von Elementen und Systemen, die in Flugzeugturbinen verbaut werden. Diese Turbinen finden dann Eingang in die zivile aber auch in die militärische Luftfahrt. Weiters ist MTU in der Instandhaltung von Triebwerken tätig und hat in diesem Sektor ein weltweites Service-Netz aufgebaut. Vor allem im Kielwasser der chinesischen Wirtschaftsdynamik in der Luftfahrt konnte das Service-Netz an Wachstum zulegen.

Seit Montag vergangener Woche gehört MTU auch zum Kreis der 30 DAX-Werte. Im Vorfeld der DAX-Aufnahme ist die Aktie um rund 50 Prozent gestiegen, entsprechend hoch sind nun die Erwartungen, sich auch im prognostizierten Wirtschaftsabschwung zu behaupten und die einkalkulierten Wachstumsraten aufrecht zu erhalten.

Übergeordnet hat der Kurs seit 2010 eine fulminante Aufwärtsbewegung verzeichnet. Am 1. November 2009 schloss der Wert bei Euro 30,93 und notierte knappe 10 Jahre später (8. September 2019) bei 249,50 Euro.