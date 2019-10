Bitcoin ist längst in den Research-Abteilungen deutscher Großbanken angekommen. Die BayernLB fragte in ihrer jüngsten Studie: Läuft Bitcoin Gold den Rang ab, und kommt in dem genutzten Modell zu einem Preis pro Bitcoin im nächsten Jahr von 90.000 US-Dollar. Was steckt dahinter?

Die Analysten der BayernLB nutzten den Stock to Flow-Ansatz, eine Methode aus der Rohstoff-Analyse, um eine Prognose für den Bitcoin zu formulieren. Demnach zeige sich ein "ungewöhnlich starker Zusammenhang zwischen dem Marktwert von Bitcoin und

dessen Verhältnis von Bestand zu neuem Angebot", so die Studie. Dreh- und Angelpunkt für den Wert des Bitcoins sei das Halving im nächsten Jahr, denn nach der Halblierung des Angebotswachstums wird Bitcoin "einen ähnlich hohen Härtegrad wie Gold aufweisen", meinen die Autoren der Studie. Der nächste Step erfolgt 2024, denn dann findet ein weiteres Halving statt.

In den vergangenen sechs Tagen schwankte der Preis für einen Bitcoin zwischen 7.770 und 8.464 US-Dollar. Laut BayernLB sei das bevorstehende Halving bislang nicht in den Bitcoinpreis eingepreist. So würde sich mit dem Halving der Stock to Flow-Wert von 25,8 auf fast 53 erhöhen - Gold hat einen Stock to Flow-Wert von circa 58. Mit einem Stock to Flow-Wert von 53 käme Bitcoin auf einen Wert von circa 90.000 US-Dollar, so die BayernLB.

Die Banker warnen aber davor, dass statistische Modelle keine Sicherheit darstellen und scheitern können. Nichtsdestotrotz sei Bitcoin "als ultrahartes Geld konzipiert" und nach dem Halving im Jahr 2024 "erhöht sich der Härtegrad gnadenlos weiter und zwar auf ein in der Menschheitsgeschichte nie dagewesenes Niveau (Stock to Flow über 100!)."