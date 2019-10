Die Rally an den US-Aktienmärkten ist in den vergangenen Monaten deutlich ins Stocken geraten. Somit könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Reverse Bonus-Zertifikate gekommen sein.

Der breit gestreute S&P500-Index (ISIN: US78378X1072), der die wichtigsten 500 US-Aktien enthält, verzeichnete Ende Juli 2019 bei 3.028 Punkten ein Allzeithoch. Nach einigen Korrekturphasen tastete sich der Index einige Male wieder knapp an diesen Höchstwert heran, konnte diesen aber nicht mehr erreichen. Nach der Veröffentlichung der schwachen US-Konjunkturdaten, die nun neuerliche Rezessionsängste auslösen, gerieten die US-Aktienindizes und somit auch der S&P500-Index gehörig unter Druck. Anlage-Idee: Wenn sich der derzeit schwächelnde S&P500-Index in den nächsten sechs Monaten nicht wieder auf Rekordjagd begibt und neue Allzeithöchststände verzeichnet, dann wird eine Investition in Reverse Bonus-Zertifikate mit Cap interessante Renditechancen ermöglichen.