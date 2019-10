Können Rohstoff-Investments nachhaltig sein?

„Rohstoff-Investments haben seit der Finanzkrise herbe Verluste erzielt. Dabei sind die Hintergründe nicht immer klar und Chancen wurden verpasst. Um in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen Preistrends erkannt und Rollrenditen genutzt werden“, so Mag. Thomas Kaiser, CFA, Asset Manager bei Spängler IQAM Invest im Rahmen seines Vortrags „Rohstoffe: ein verlorenes Jahrzehnt“ beim gestrigen Working Lunch im Palais Hansen Kempinski in Wien.

Der Abbau von Rohstoffen ist meist mit hohen gesellschaftlichen und ökologischen Risiken verbunden. Gleichzeitig sind Rohstoffe die Grundlage unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, ohne die eine Produktion von wichtigen Gütern, eine verlässliche Energieversorgung und die Sicherung der Ernährung nicht möglich wären. Die Rahmenbedingungen für nachhaltiges Investieren auf Rohstoffmärkten sind also sehr herausfordernd. „Für den Strategic Commodity Fund – der Nahrungsmittel-freie Rohstoff-Fonds von Spängler IQAM Invest – wurde deshalb gemeinsam mit den Nachhaltigkeits-Spezialisten der Research-Agentur rfu ein am Markt gänzlich neuer Ansatz entwickelt“, sagt Dr. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest.

„Die Gewinnung von Rohstoffen ist mit hohen Umwelt- und Sozialrisiken verbunden. Gleichzeitig sind manche Rohstoffe – vor allem Industriemetalle – wichtige Inputfaktoren z. B. für Photovoltaikanlagen und e-Mobilität. Unser Nachhaltigkeitsrating versucht Licht auf dieses komplexe Anlagefeld zu werfen“, so Mag. Reinhard Friesenbichler, Geschäftsführer von rfu im Rahmen seines Vortrags „Rohstoffe am Nachhaltigkeits-Prüfstand“.

