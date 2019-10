flatex Morning-news DAX update

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik gingen mit gemischten Vorzeichen ins Wochenende. Während die festlandchinesischen Aktienmärkte feiertagsbedingt geschlossen blieben, fiel der Hang Seng Index in Hongkong mit weit über einem Prozentpunkt deutlich zurück. Auch der südkoreanische Kospi und der STI aus Singapur schlossen mit Kursverlusten. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Kursgewinn von 0,32 Prozent bei 21.410,20 Punkten aus dem Handel an der TSE. Die US-Futures drehten allesamt rund um die Eröffnung der europäischen Börsen in den negativen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.958,31 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem enormen Kursverlust von 2,76 Prozent bei 11.925,25 Punkten. Am Tag der Deutschen Einheit wurde nicht gehandelt. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten bis zum Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten, wären die übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die nächsten Widerstände kämen bei dem Marken von 12.095 und 12.656 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 11.748/11.467 und 11.187 Punkten auszumachen.





flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...