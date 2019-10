United Internet meldet einen Aktienkauf seitens der Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft per Directors Dealings. Das Unternehmen gehört dem Konzernchef Ralph Dommermuth und hat am 2. Oktober außerhalb der Börse Aktien von United Internet erworben. Der Kauf erfolgte zu einem Aktienkurs von 32,40 Euro. Insgesamt macht der Paketkauf ein Volumen von 16,2 Millionen Euro aus, wie aus der Meldung von United Internet ...