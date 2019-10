Tesla – schlimmes Kursziel

Plus 30% hat der Inline-Schein in unserem Turbo-Depot auf Tesla heute früh zugelegt. Wir agieren dort taktisch mit Ziel, die Zeit für uns laufen zu lassen. Das klappt oft genug. Und bei Tesla haben wir im Schein, den Sie hier sehen können, mehr Luft nach unten als nach oben und eine Renditechance von weit über 100%. Gleiches gilt für den Wirecard-Schein, den wir heute früh zu exakt 5 Euro vorgestellt haben mit Renditechance auf 10 Euro bei Barrieren von 105 und 185 Euro. Auch dieses Papier gibt es mit WKN in unserem Börsenbrief – hier. Die Volatilität hilft da ungemein, das nutzen wir. Die US-Bank JPMorgan hat derweil die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das dritte Quartal auf “Underweight” mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Elektroauto-Hersteller habe mehr Fahrzeuge als von ihm und vom Markt erwartet ausgeliefert, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da aber die Zahlen für die hochpreisigeren Modelle S und X die Erwartungen verfehlt hätten, habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes EPS) für das Gesamtjahr 2019 reduziert.