Am 1. Oktober hat die Deutsche Post einen Kapitalmarkttag abgehalten. In der Folge zeigen sich die Analysten von Baader überzeugt, dass die Post ihre Ziele für 2020 erreichen kann. Die Post will dann ein EBIT von 5 Milliarden Euro erwirtschaften. Im Modell der Experten werden 4,95 Milliarden Euro aufgeführt. Bis 2022 soll das EBIT auf 5,3 Milliarden Euro steigen. Auch das wird von den Analysten nicht in Frage gestellt.Daher ...