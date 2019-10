Ölpreise steigen etwas

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen und haben sich damit etwas von ihren deutlichen Verlusten in der laufenden Woche erholt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,06 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um elf Cent auf 52,56 Dollar.

Auf Wochensicht ging es mit den Preisen für Rohölpreise deutlich nach unten. Ausschlaggebend waren schwache Konjunkturdaten aus führenden Industriestaaten, vor allem aus den USA. An den Märkten rief besondere Besorgnis hervor, dass die Schwäche der Industrie auf den bisher stabilen Dienstleistungssektor übergreift.