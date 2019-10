FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht nur wenig bewegt. Gegen Mittag lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fast unverändert bei 174,55 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stagnierte auf minus 0,59 Prozent. In Europa fiel die Entwicklung weitgehend ähnlich aus.

Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Handel. Impulse durch entscheidende Konjunkturdaten gab es am Vormittag nicht. Am Donnerstag hatten als sicher geltende Wertpapiere noch deutlichen Zulauf erhalten, nachdem Konjunkturumfragen aus dem Dienstleistungssektor in Europa und den USA schwach ausgefallen waren. An den Märkten wurden Ängste geweckt, dass mit der Binnennachfrage ein wichtiger Stützpfeiler der bereits angeschlagenen Konjunktur wegbrechen könnte.

Am Freitag richtet sich der Blick deshalb um so mehr auf den amerikanischen Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Bericht. Bislang zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Sollten sich jedoch auch dort Schwächeanzeichen bemerkbar machen, dürften bestehende Konjunkturängste verstärkt werden./bfg/jkr/jha