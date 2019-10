(neu: Ausnahmen, Proteste, Reaktionen)

HONGKONG (dpa-AFX) - In einem höchst kontroversen Rückgriff auf altes koloniales Notstandsrecht hat Hongkongs Regierung ein Vermummungsverbot bei Protesten erlassen. "Die öffentliche Ordnung ist in einem sehr gefährlichen Zustand", begründete Regierungschefin Carrie Lam am Freitag das verschärfte Vorgehen gegen die Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Das Verbot sollte um Mitternacht in Kraft treten. Wer dagegen verstößt, muss mit bis zu einem Jahr Haft rechnen.

Die Gewalt habe zugenommen, argumentierte Lam. Die Täter hätten meistens ihre Gesichter bedeckt. "Wir können nicht erlauben, dass die Situation immer schlimmer wird." Lams Vorgehen ist aber umstritten, weil erstmals seit einem halben Jahrhundert ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit bemüht wird, das der Regierungschefin noch viel mehr Vollmachten einräumt.