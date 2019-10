Nach der Übernahme von innogy durch E.On meldet der Energiekonzern eine Neuausrichtung seiner Aktivitäten in Ungarn. Mit MVM Magyar Villamos Mvek Zrt. und Opus Global Nyrt wurde ein Rahmenvertrag für den Austausch von Aktivitäten unterzeichnet. Unter anderem übernehme man die Anteile von MVM an ELM und ÉMÁSZ und verkaufe das Stromverteilungsgeschäft der E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. an Opus, kündigt E.On an. Der ...