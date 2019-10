EU-Kommissionspräsident Juncker bekräftigt Unterstützung für Irland nach neuestem britischen Brexit-Vorschlag

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bekräftigte nach einem Telefonat mit Irlands Premierminister Leo Varadkar gestern (Donnerstag) seine "unerschütterliche Unterstützung für Irland", so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Vereinigte Königreich habe zwar einige Fortschritte erzielt, in dem neuesten Vorschlag von dieser Woche seien aber noch eine Reihe von problematischen Punkten enthalten, an denen das Vereinigte Königreich weiterarbeiten müsse. [ mehr