Die in dieser Woche gemeldeten Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in den USA und der Eurozone fielen erneut schwächer aus, das wirkte sich direkt auf die Kupfernachfrage aus und drückte den Preis nahe an die Jahrestiefs von 5.536 US-Dollar. Der entsprechende ISM-Index sank im September auf 47,8 Punkte und somit den niedrigsten Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Daten suggerieren, dass die Kupfernachfrage schwach bleibt und der Preis noch weiter fallen könnet. Seit Ausbruch des Handelskonfliktes zwischen den USA und China hat das rote Metall im Juni vergangenen Jahres bereits mehr als 20 Prozent eingebüßt und ein Jahrestief bei 5.536 US-Dollar markiert. Wie lange noch die jüngsten Tiefs halten, bleibt dabei mehr als fraglich.

Nach technischen Maßstäben könnte eine neuerliche Verkaufswelle beim Kupfer anstehen, diese dürfte aber erst unterhalb von 5.536 US-Dollar richtig an Fahrt aufnehmen und in den Bereich von zunächst 5.400 US-Dollar abwärts führen. Geling es an der Unterstützung aus Ende 2016 keine Stabilisierung herbeizuführen, könnten sich weitere Verluste sogar auf 4.645 US-Dollar fortsetzen. Für einen erfolgreichen Abschluss eines Bodens und damit verbundenen Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend müsste hingegen das Niveau von mindestens 6.000 US-Dollar überwunden werden. Dann könnten rasch Kursgewinne bis an die Widerstandszone aus Anfang 2018 von grob 6.570 US-Dollar folgen.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz: