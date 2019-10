Die Analysten von GBC bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von Aves One. Das Kursziel für die Aktien von Aves One steigt von 12,80 Euro auf 13,87 Euro an.Die Umsätze der Gesellschaft steigen weiter an, die Expansion wird fortgesetzt. Dabei soll sich die hohe Wachstumsgeschwindigkeit fortsetzen. Aves One will 2019 einen Umsatz von 110 Millionen Euro erwirtschaften. Das EBITDA soll bei 80 Millionen Euro liegen. Die ...