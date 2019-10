Zu Beginn einmal eine Zusammenfassung unserer Situation: Wir gehen nach dem ersten größeren Abverkauf im Gold, GLD als auch im Silber von einer Gegenbewegung aus. diese konnten wir im Silber bereits optimal im Long Zielbereich abfangen. Auch im Gold und GLD werden die nächsten Trades auf der Longseite sein. Das ändert nichts am Gesamtbild des Marktes und unserer für viele als drastisch wahrgenommenen Aussage eines massiven Crashs in den Metallen. Alles verläuft in Wellenbewegungen. Wir werden nun die nächste Aufwärtswelle Traden. Danach kann es dann ganz schnell wieder abwärts gehen, aber soweit sind wir aktuell noch nicht.

Ich zitiere aus dem aktuellen Update: