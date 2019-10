Fondsmanager von LFDE: E-Sport bietet spannende Perspektiven – auch für Anleger

Künstliche Intelligenz revolutioniert auch den Sport. Beim sogenannten E-Sport verschwimmt die Grenze zwischen Sport und Online-Videospielen. Das Thema ist auch für Anleger interessant, sagt Rolando Grandi, Fondsmanager beim französischen Fondshaus La financière de l' Echiquier LFDE.Wenn wir davon träumen, in welcher Sportart unsere Kinder einmal ganz groß herauskommen, denken wir vielleicht an Fußball oder Tennis, ans Reiten oder Schach. Einen Aufstieg unter die Top-Spieler von League of Legends – Entwickelt von Riot Games, Tochtergesellschaft des chinesischen Internetgiganten Tencent – oder Fortnite haben wir dagegen nicht auf dem Radar. Aber es lässt sich nicht leugnen: Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert auch den Sport. E-Sports haben sich zu internationalen...