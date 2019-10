Gute News für Emerita Resources Corp., denn das Unternehmen berichtete heute über das positive Gerichtsurteil über die Aznalcóllar Zink-Blei-Silber-Projektberufung. Dies macht gerade Schlagzeilen in den Nachrichten auf nationaler Ebene in Spanien und Emerita ist nun in einer günstigen Position, um den Zuschlag für diese riesige Zinkmine zu erhalten.

Aznalcóllar ist eine zuvor produzierende Zink-Blei-Silber-Mine, die in den 1990er Jahren für nur etwa 18 Monate in Betrieb war und aufgrund einer Kombination aus niedrigen Metallpreisen und einem schweren Abgängebecken-Unfall geschlossen wurde. Anschliessend rehabilitierte die Regierung das Gelände und aufgrund dem Beschäftigungsnachfragedruck der hiesigen Bevölkerung wurde eine Ausschreibung initiiert, um die Mine wieder in Betrieb zu nehmen – die Ausschreibung wurde von allen politischen Parteien einstimmig unterstützt.

2014 partizipierte Emerita an dieser öffentlichen Ausschreibung, die in 2 Phasen unterteilt war. Der erste Schritt umfasste eine finanzielle Qualifizierungsrunde, woraufhin Emerita und ein Unternehmen namens Minorbis die Einzigen waren, die sich für die zweite Runde qualifizierten, in der ein detaillierter technischer Plan für die Projektentwicklung eingefordert wurde. Emerita hatte einen entsprechenden Minen-, Umwelt- und Wassermanagementplan (von der Bundeswasserbehörde gebilligt) eingereicht und öfffentliche Gemeindedebatten abgehalten. Das andere Unternehmen reichte einen signifikant minderwertigen Antrag ein.

2015 wurde die Ausschreibung vergeben, wobei es einen Aufschrei gab, als Minorbis mit einem hauchdünnen Vorsprung als Gewinner ausgerufen wurde. Nach Überprüfung der Details wurde es jedoch klar, dass dies nicht der Fall sein durfte, woraufhin Emerita die Entscheidung anfechtete und Anzeige über Korruption gegen das Gremium erstattete. Gemäss spanischem Recht: Im Falle einer Straftat während einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren muss die Vergabe zurückgenommen werden und die Ausschreibung geht an den nächsten qualifizierten Bieter. In diesem Fall ist Emerita der einzige andere qualifizierte Bieter und mit der heute angekündigten Entscheidung zugunsten von Emerita könnte das Unternehmen kurz davor stehen, das Projekt offiziell zu erhalten.

Laut den neuesten Medienberichten in Spanien, die Schlagzeilen auf nationaler Ebene machen, könnte die Wiedereröffnung der Aznalcóllar Mine im Süden Spaniens bevorstehen, wobei Emerita häufig erwähnt wird und den Zuschlag erhalten sollte. Der Präsident der spanischen Industriegesellschaft trat indes unter dem enormen Druck der Anschuldigungen zurück.

Über Aznalcóllar and Los Frailes

• Es existieren 2 vorübergehend stillgelegte Tagebaus auf dem Grundstück: Aznalcóllar (siehe Fotos hierunter, Quelle) und Los Frailes.



Vollversion



Vollversion

• Die Los Frailes Mine wurde vom schwedischen Minengigant Boliden in den 1990er Jahren für ca. 18 Monate betrieben, bis zu einem Abgängebecken-Unfall (“tailings failure“, siehe Foto hierunter, Quelle) zu einer Zeit, als die Zinkpreise sehr niedrig waren – mit dem Resultat, dass der Betrieb eingestellt wurde.

Vollversion

• Boliden verliess Spanien schliesslich, woraufhin die Regierung übernahm und das Gelände rehabilitierte.

• Der Grossteil der Lagerstätte ist noch vorhanden, da die Mine für nur kurze Zeit in Betrieb war.

• Der Minenplan von Boliden fokussierte sich auf einen niedriggradigen aber grossen Tagebau: 71 Mio. Tonnen Erz mit durchschnittlich ca. 3,8% Zink, 2,18% Blei und 60 ppm Silber (historisch); siehe Foto hierunter, Quelle).



Vollversion

• Berichte der Minenabteilung des vorherigen Betreibers und eine Überprüfung der Bohrdaten seitens Emerita deuten darauf hin, dass ein höhergradiger Teil der Ressource vorhanden ist, der nach historischen Schätzungen des vorherigen Betreibers 20 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 6,66% Zink, 3,87% Blei, 0,29% Kupfer und 84 ppm Silber enthält.

• Emerita will gemäss seinem eingereichten Minenplan zuerst diesen höhergradigen Lagerstättenteil mit Untergrundminenmethoden abbauen, da dies erhebliche Vorteile bietet: Keine grossflächigen Abgängebecken, die Abgänge gehen als Füllmaterial zurück in den Untergrund, geringere Kapitalkosten, geringere Verarbeitungskapazität, etc.).

Vollversion / Der Aznalcóllar Tagebau (Quelle).



Vollversion / Sicht auf den Los Frailes Tagebau (Quelle).



Vollversion / Der Los Frailes Tagebau (Quelle).



Vollversion / Der stillgelegte Aznalcóllar Tagebau (Quelle).



Vollversion / Aznalcóllar Minenbetrieb vor dem Äbgängbeckenbruch (Quelle).

Laut der heutigen News von Emerita (übersetzt mit Deepl):

TORONTO, 04. Oktober 2019 -- Emerita Resources Corp. (TSX-V: EMO) (die „Gesellschaft“ oder „Emerita“) freut sich, mitteilen zu können, dass fünf Richter des Berufungsgerichts Sevilla (das „Berufungsgericht“) einstimmig für die Berufung von Emerita gegen die Entscheidung des Gerichts, ein Strafverfahren gegen das andalusische Regierungsgremium (das „Gremium“), das für die Vergabe des Aznalcóllar-Projekts (das „Projekt“) zuständig ist, und den ehemaligen Direktor der Minen der Regierung von Andalusien (zusammen „Angeklagter“) abzuweisen, entschieden haben. Das Projekt war Gegenstand einer mehrstufigen öffentlichen Ausschreibung, die das Berufungsgericht auf der Grundlage einer langwierigen und detaillierten polizeilichen Untersuchung abgeschlossen hat und die zu Unrecht an Minorbis-Grupo Mexico („Minorbis-GM“) vergeben wurde. Laut Spanish Counsel sehen die Gesetze über öffentliche Ausschreibungen in Spanien vor, dass bei einer Beauftragung einer Straftat bei der Vergabe einer öffentlichen Ausschreibung das Angebot disqualifiziert wird und die Ausschreibung an den nächsten qualifizierten Bieter vergeben wird. Im Falle des Projekts ist Emerita der einzige qualifizierte Bieter. In der langwierigen Entscheidung des Berufungsgerichts wurden unter anderem folgende Punkte angesprochen:

• Minorbis-GM hat aus verschiedenen Gründen offensichtlich gegen die Anforderungen der ersten Phase der Ausschreibung verstoßen, so dass ihr Angebot hätte disqualifiziert werden müssen und nicht in die nächste Phase eintreten dürfen. Das Gremium unternahm eine rechtswidrige Handlung, indem es dem unvollständigen Angebot erlaubte, zu den nachfolgenden Schritten des Prozesses überzugehen.

• Bezieht sich auf Tatsachen wie „Patentrechtswidrigkeit“ und „grobe und grobe Rechtswidrigkeit“, da Minorbis nichts anderes als ein Instrument war, um das Projekt einem Dritten zur finanziellen Gegenleistung in einer rechtswidrigen Weise zu übergeben, und dass die Mitglieder des Panels von Anfang an über dieses Manöver informiert waren.

• Darüber hinaus weist das Berufungsgericht darauf hin, dass es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass nicht nur das Verbrechen der Ausflüchte, sondern auch das des Einflusses auf Handel, Betrug, Bestechung und Veruntreuung vorliegt. Letzteres ist wichtig, weil darin festgestellt wird, dass das Angebot von Emerita das vorteilhafteste Angebot in Bezug auf höhere Renditen in Bezug auf Steuern, Sozialabgaben und -leistungen sowie Verbesserungen für die Gemeinschaft war und dass das Panel, das das schlechteste Angebot wählt, eine illegitime Nutzung öffentlicher Ressourcen wäre, die eine Straftat darstellt.

David Gower P.Geo., CEO von Emerita, erklärt: „Wir sind mit der detaillierten Entscheidung des Berufungsgerichts sehr zufrieden und stimmen den Feststellungen uneingeschränkt zu. Es ist bedauerlich, dass sich das Projekt aufgrund der illegalen Handlungen derjenigen, die an der öffentlichen Ausschreibung beteiligt waren, verzögert hat. Es ist auch wichtig anzuerkennen, dass diese Verbrechen unter dem früheren politischen Regime begangen wurden, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der derzeitigen Regierung, um diese wichtige Ressource mit größter Sorgfalt für die lokale Umwelt und für die Sicherheit der Gemeinschaft und der im Rahmen des Projekts beschäftigten Arbeitnehmer zu entwickeln. Die Entscheidung in ihrer Gesamtheit ist langwierig und detailliert, und das Unternehmen konsultiert weiterhin den Anwalt und wird sich mit Regierungsbeamten beraten, um den zukünftigen Prozess vollständig zu verstehen, und wird weiter berichten, sobald Informationen verfügbar werden“.

Joaquin Merino P.Geo., Präsident von Emerita, notiert: „Emerita bleibt der verantwortungsvollen Entwicklung des Projekts und der engen Zusammenarbeit mit allen Beteiligten verpflichtet. Unser Ansatz bei der öffentlichen Ausschreibung war sehr ernst und beinhaltete etwa 1.000.000.000 $ für technische Studien, um den effektivsten und verantwortungsvollsten Weg zur Entwicklung des Projekts zu einem modernen und sicheren Betrieb zu finden. Die detaillierte Einreichung von fast 10.000 Seiten versetzt Emerita in eine ausgezeichnete Position, um das Projekt effizient voranzubringen, da ein erheblicher Arbeits- und Planungsaufwand durch das Unternehmen bereits abgeschlossen ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung und der Gemeinschaft bei der Entwicklung des Projekts.“

Das Berufungsgericht hat angeordnet, dass das Untergericht die Klagen gegen den Angeklagten erneut prüft und untersucht und das Untergericht angewiesen, bestimmte Vertreter von Minorbis-GM, der Partei, die letztendlich mit dem Projekt beauftragt wurde, zu untersuchen. Dies ist das zweite Mal, dass das Berufungsgericht das untere Gericht anweist, seine Untersuchung wieder aufzunehmen. Das Berufungsgericht bekräftigte seine Feststellungen aus seiner ursprünglichen Entscheidung, nämlich dass es starke Beweise für grobe Fahrlässigkeit und Fehlverhalten des Angeklagten gibt und dass es notwendig ist, weiter zu untersuchen, ob strafbare Handlungen des Angeklagten begangen wurden, fügte aber auch hinzu, dass Minorbis-GM die Anforderungen der ersten Stufe des Ausschreibungsverfahrens nicht erfüllt hat und nie hätte an der zweiten Stufe der Ausschreibung teilnehmen dürfen. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht das untere Gericht angewiesen, zu untersuchen, ob der Angeklagte Betrug, Bestechung, Einflussnahme auf den Handel, Machtmissbrauch und Veruntreuung begangen hat.

Emerita war der einzige qualifizierte Bieter im Ausschreibungsverfahren von Aznalcóllar und sollte nach spanischem Recht mit dem Projekt beauftragt werden. Emerita setzt sich weiterhin für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aznalcóllar ein, um das Projekt in einer umweltverträglichen Weise zum Nutzen aller Beteiligten zu entwickeln.

Über das Aznalcollar-Projekt

Emerita war eines von nur zwei Unternehmen, das sich für die letzte Ausschreibungsrunde für das Projekt qualifiziert hat. Die Regierung von Andalusien und die Provinz Sevilla gaben die öffentliche Ausschreibung für die in der Vergangenheit produzierten Immobilien (Concurso público para la adjudicación de la explotación de la reserva de Aznalcóllar en la provincia de Sevilla) im Jahr 2014 bekannt (siehe Pressemitteilung vom 22. Mai 2014). Am 16. Dezember 2014 legte Emerita einen detaillierten technischen Vorschlag vor, der die letzte Voraussetzung für die öffentliche Ausschreibung war.

Das Aznalcóllar-Projekt ist eine ehemalige Produktionsstätte im berühmten iberischen Pyritgürtel, in dem sich die Zink-Blei-Silber-Tagebaue Aznalcóllar und Los Frailes befanden (siehe Abbildung 1).

Vollversion / Abbildung 1: Iberischer Pyritgürtel. Aznalcóllar Lageplan.

Historische Schätzungen

Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Sanierung der Lagerstätte Los Frailes, die Mitte der 90er Jahre erschlossen wurde. Die vom vorherigen Betreiber der Mine berechnete historische Schätzung wurde auf 71 Millionen Tonnen mit 3,86% Zink, 2,18% Blei, 0,34% Kupfer und 60 ppm Silber geschätzt (siehe Abbildung 2).

Vollversion / Abbildung 2: Lagerstätten-Standorte im Aznalcóllar-Projekt. Die Lagerstätte Los Frailes ist die mineralisierte Zone in der Mitte des Modells und umfasst die hier genannten historischen Ressourcen.

Berichte der Bergbauabteilung des Betriebs und eine Überprüfung der Diamantbohrdaten für die Mine deuten darauf hin, dass ein höherwertiger Teil der historischen Schätzung vorliegt, der vom vorherigen Betreiber auf 20 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 6,66% Zink, 3,87% Blei, 0,29% Kupfer und 84 ppm Silber geschätzt wurde. Die Lagerstätten Aznalcollar und Los Frailes sind offen für eine weitere Expansion durch Bohrungen in der Tiefe, da die historischen Bohrungen in erster Linie auf Tiefen beschränkt waren, die durch Tagebau zugänglich waren. Eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 hat im Namen von Emerita nicht ausreichend gearbeitet, um die oben genannte historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Emerita behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Eine Zusammenfassung der historischen Ressourcenschätzung ist von der andalusischen Regierung in einem Bericht des vorherigen Betreibers des Aznalcóllar-Projekts mit dem Titel „Proyecto de Explotacion Yacimiento Los Frailes, Memoria Andaluza de Piritas, Boliden-Apirsa, Octubre 1994“ (Los Frailes Development Project Report, Boliden-Apirsa, Oktober 1994) zusammen mit nachfolgenden Ressourcenschätzungen verfügbar, zuletzt aus dem Jahr 2000. Der Betrieb in Los Frailes war nur etwa 1,5 Jahre in Produktion, als ein Dammbruch bei Rückständen zusammen mit niedrigen Metallpreisen den ehemaligen Betreiber veranlasste, das Projekt stillzulegen. Die Regierung schloss anschließend die Rekultivierung ab und übernahm das Gelände.

Emerita wäre bereit, die Arbeiten sofort nach Erhalt der entsprechenden Genehmigungen für die Durchführung von Bohrungen auf dem Grundstück und die Erstellung einer Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 aufzunehmen, die für den Abschluss einer Machbarkeitsstudie zur Unterstützung der Entwicklung eines Bergbaubetriebs auf dem Gelände erforderlich ist.

Das Unternehmen entwickelte den technischen Vorschlag auf der Grundlage einer Datenbank, die aus einer Reihe von Quellen gesammelt wurde, darunter Daten der andalusischen Regierung, die Bohrlochinformationen, Umweltdaten sowie geotechnische und metallurgische Daten umfassen. Emerita versteht die Bedeutung der Unterstützung der Gemeinschaft für das Projekt und hatte ihren Vorschlag der lokalen Gemeinschaft von Aznalcóllar, Vertretern der lokalen und nationalen Gewerkschaften, der andalusischen Wirtschaft und der lokalen und nationalen Regierungsbehörden sowie anderen Institutionen während des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens vorgelegt.

Laut Joaquin Merino, P.Geo., Emeritas Präsident: „Emeritas Team verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Lagerstätten, die den Aznalcóllar-Lagerstätten ähneln, darunter erfolgreiche Minenentwicklungen in den Minenlagern Matagami und Bathurst in Kanada. Wir verfügen über ein starkes technisches Team, das einen ausgezeichneten Vorschlag mit den innovativsten Technologien und Prozessen, die der Branche weltweit zur Verfügung stehen, erstellt hat. Das Unternehmen achtete besonders auf die technischen Aspekte, vor allem aber auch auf die sozialen und ökologischen Aspekte des Projekts. Das Emerita-Team ist zuversichtlich, dass Aznalcóllar in einer verantwortungsvollen Weise entwickelt werden kann, die allen Beteiligten zugute kommt.“

Es wurden keine aktuellen Mineralressourcen auf dem Grundstück geschätzt. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen haben.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Joaquin Merino, P.Geo., Präsident des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators, geprüft und genehmigt.

Über Emerita Resources Corp.

Emerita ist ein Unternehmen für natürliche Ressourcen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Bodenschätzen in Europa beschäftigt, mit einem Schwerpunkt auf der Exploration in Spanien. Das Firmenbüro und das technische Team des Unternehmens befinden sich in Sevilla, Spanien, mit einer Niederlassung in Toronto, Kanada.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:

Helia Bento

+1 (416) 566-8179 (Toronto)

Joaquin Merino

+34 (628) 1754 66 (Spanien)

info@emeritaresources.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsorientierte Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsorientierte Informationen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt zu erhalten, die Mineralisierung des Projekts, die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt zu entwickeln, die Perspektive des Projekts, die Fähigkeit des Unternehmens, eine Ressourcenschätzung und Machbarkeitsstudie nach NI 43-101 durchzuführen, den Zeitpunkt der rechtlichen Prozesse in Spanien und die Zukunftspläne des Unternehmens. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „Pläne“, „erwarten“ oder „nicht erwarten“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „Schätzungen“, „Prognosen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“ oder „nicht antizipieren“, oder „glauben“, oder Variationen solcher Wörter und Formulierungen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „werden“, „auftreten“ oder „erreicht werden“. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivität, die Leistung oder die Errungenschaften von Emerita wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen oder impliziert sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsorientierte, geopolitische und soziale Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationstätigkeiten; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in ausländischen Gerichtsbarkeiten; die Fähigkeit, die erworbenen Immobilien erfolgreich zu integrieren; Risiken für ausländische Operationen; und andere Risiken, die der Bergbauindustrie innewohnen. Obwohl Emerita versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen verlassen. Emerita verpflichtet sich nicht, zukunftsorientierte Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

WEDER TSX VENTURE EXCHANGE NOCH SEIN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Unternehmensdetails



Emerita Resources Corp.

Suite 800 – 65 Queen Street West

Toronto, Ontario M5H 2M5 Kanada

Telefon: +1 416 566 8179 (Toronto)

Telefon: +34 628 1754 66 (Spanien)

Email: info@emeritaresources.com

www.emeritaresources.com

Aktien im Markt: 50.614.165



Chart

Kanada-Symbol (TSX.V): EMO

Aktueller Kurs: $0,07 CAD (03.10.2019)

Marktkapitalisierung: $4 Mio. CAD



Chart

Deutschland-Kürzel / WKN (Frankfurt): LLJA / A2PKVQ

Aktueller Kurs: €0,045 EUR (02.10.2019)

Marktkapitalisierung: €2 Mio. EUR

